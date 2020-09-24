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Borsa güne düşüşle başladı

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,43’LÜK DÜŞÜŞLE BAŞLADI.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,43’lük düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,43’lük düşüşle başladı. Endeks, 4,78 puanlık azalışla 1.097,87 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de 0,33 değer kaybetti.

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