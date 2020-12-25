Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,03’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,03’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 0,03 puanlık artışla 1.426,03 puanla kapanırken, 1.438,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de 0,57 değer kaybetti.