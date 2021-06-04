Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına ekip arkadaşları arıyor

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri alanında bünyesine yeni değerler katmak istiyor.

Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına ekip arkadaşları arıyor
banner3909

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri alanında bünyesine yeni değerler katmak istiyor.

Sermaye Piyasaları’nın dünyada yükselen merkezi olan Borsa İstanbul, gelecek vizyonunu bilişim teknolojileriyle birleştiren, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bu doğrultuda Borsa İstanbul, Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubu’na bağlı direktörlüklerinde çalışmak üzere ‘BT Uzman Yardımcısı’ unvanında işe alımlar gerçekleştireceğini duyurdu.

İşe alım sınavı için son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olup, başvurular Borsa İstanbul web sitesi kariyer.borsaistanbul.com bağlantısından yapılacak.

Detaylı bilgiye Borsa İstanbul web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşıldığı bidirildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
QNET, ‘En Quality Doğrudan Satış Firması’...
QNET, ‘En Quality Doğrudan Satış Firması’...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841