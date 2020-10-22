Boyner, Social Media Awards Turkey’de ‘Altın Ödül’ aldı

Boyner, sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey Veri Analitiği Ödülleri’nde Giyim-Mağazacılık Kategorisi’nde ‘Altın Ödül’e layık görüldü.

Perakende giyim sektöründe önde gelen markalardan biri Boyner, sosyal medya liderlerinin bir araya geldiği sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey Giyim-Mağazacılık Kategorisi’nde Altın Ödül’ün sahibi oldu. 1 Mart 2019 - 1 Mart 2020 tarihleri arasında sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada marka, BoomSonar’ın ‘Sosyal Medya Marka Endeksi’ kapsamında toplanan verilere göre Giyim-Mağazacılık kategorisinde ‘Sosyal Medyada En Başarılı Performans’ gösteren marka seçilerek Altın Ödül’ün sahibi oldu. Sosyal medya dünyasına damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği yarışmanın kazananları, 21 Ekim tarihinde pandemi koşullarına uygun olarak yapılan Ödül Töreni ile açıklandı.

“Böyle önemli bir platformda Altın Ödül’ü almaktan dolayı çok mutluyuz”

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, elde ettikleri başarı ile ilgili şunları söyledi: “Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen böyle önemli bir platformda Giyim-Mağazacılık Kategorisi’nde Altın Ödülü almaktan dolayı çok mutluyuz. Son yıllarda sosyal medya kanalları müşterilerimize temas ettiğimiz, etkileşime geçtiğimiz en önemli mecra olarak öne çıkıyor. Kalplerde ve akıllarda kalabilmek için burada yapılan işler her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Biz de sosyal medya kanallarımızı bu bakış açısıyla yönetiyor, tüm mecralarda takipçilerimizle sıcak ve samimi bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm mecralarımızda farklı ve yenilikçi projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Başta Marketing Türkiye olmak üzere Social Media Awards Turkey’de emeği geçen herkese sektöre olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum”.