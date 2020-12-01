Boyner ürün yelpazesini genişletiyor

Sevilen markaları bir arada tüketicilere sunan Boyner, yeni bir anlaşma ile Fonfique for Boyner koleksiyonunu aksesuar tutkunları ile buluşturduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye’nin en sevilen markalarını bir arada sunan ve son dönemde yaptığı tasarımcı iş birlikleriyle moda dünyasında konuşulan Boyner, yepyeni bir koleksiyona imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre illustratör ve tasarımcı Ceylan Kolat tarafından kurulan Fonfique markası ile bir araya gelen Boyner, sonbahar-kış sezonuna damgasını vuracak Fonfique for Boyner koleksiyonunu aksesuar tutkunları ile buluşturdu.

Koleksiyon, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki seçili şirketin 15 mağazasında ve boyner.com.tr’de aksesuar tutkunları ile buluşuyor.