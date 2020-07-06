Boyner’de üst düzey atama

İSTANBUL (İHA) – Boyner’de, üst düzey bir atama gerçekleşti. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla pazarlama ve marka yönetimi genel müdür yardımcılığına Nurçin Koçoğlu başladı.

Türkiye’nin önemli moda perakendesi şirketi Boyner’de, üst düzey bir atama gerçekleşti. Nurçin Koçoğlu, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla pazarlama ve marka yönetimi genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

Nurçin Koçoğlu kimdir?

Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde deneyimlediği 20 yıl yöneticilik tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Fransa’da yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde dijital iş stratejisi eğitimi alan Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde bulundu. Ardından Hepsiburada’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Daha sonra aynı unvanla Media Markt bünyesinde yer alan Nurçin Koçoğlu, şirketin marka ve dijital dönüşümünde görev aldı. 2015 yılında kurumsal pazarlama iletişimi direktörü olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom’da görev alan Koçoğlu, 2017 yılında kurulan danışmanlık şirketi Canvas’ın kurucu ortağı oldu.

Nurçin Koçoğlu Boyner Büyük Mağazacılık bünyesindeki yeni görevinde Boyner’in fiziksel mağazacılık ve online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerinin ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre yönetilmesine liderlik yapacak.