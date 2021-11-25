Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ile Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki lodos fırtına beklentisi nedeniyle Bozcaada-Geyikli ile Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “26.11.2021 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli’den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri saatinde yapılacaktır.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan yapılması planlanan saat 07:00 seferi saatinde yapılacak olup, Kabatepe’den saat 09:00 seferi saat 11:00’de yapılacaktır. Gün içerisinde yapılması planlanan diğer seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.