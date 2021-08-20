bp’den akıllı kargo otomatı ağı

bp Türkiye, bir e-ticaret platformu ile Türkiye’de akıllı kargo otomat ağını kuruyor. E-ticaret platformundan yapılan alışverişler seçili istasyonlarda bulunan akıllı kargo otomatlarından teslim alınabilecek.

E-ticaret ağı genişledikçe etki alanı da artıyor. bp Türkiye, bir e-ticaret platformu ile Türkiye’de akıllı kargo otomat ağını kuruyor. Platformun kullanıcıları, yaptıkları alışverişleri artık seçili bp istasyonlarında bulunan akıllı kargo otomatlarından 7 gün 24 saat boyunca güvenli bir şekilde teslim alabilecekler.

Şirket, dijitalleşme stratejisine güçlü şekilde odaklanarak yenilikçi çalışmalara imzasını atmayı sürdürüyor. Pek çok ihtiyaca yanıt veren istasyonlar artık birer e-ticaret ‘gel al’ noktasına dönüşüyor. Yapılan iş birliğiyle seçili istasyonlar, yapılan e-ticaret alışverişleri için anlaşmalı ‘gel al’ noktalarına dönüşüyor. Platformdan alışveriş yapan kullanıcılar, akıllı kargo otomatları seçeneğiyle ürünlerini zaman kısıtlaması olmaksızın kendilerine uygun lokasyonlardaki seçili istasyonlardan teslim alabilecekler.

Yaya trafiğinin yüksek olduğu bölgelerde, seçili istasyonlardan kargolarını teslim alabilecek olan kullanıcılar, yakıt veya market alışverişlerini de aynı noktalardan gerçekleştirebilecekler. Seçili istasyonlardaki akıllı kargo otomatlarına yerleştirilen paketler, tek kullanımlık şifre ile alıcıya teslim edilecek.

Ağustos sonu itibariyle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’yı içeren 5 ilde ve 40’a yakın istasyonda bulunacak akıllı kargo otomatlarının yıl sonuna kadar 20 ilde 100’ün üzerinde istasyonda konumlandırılması hedefleniyor. Ayrıca istasyondan teslimat seçeneğini tercih eden kullanıcılar, her 50 TL ve üzeri alışverişlerinde kullanabilecekleri 10 TL’lik hediye kuponuna sahip olacaklar. ’Gel al’ noktası kuponu, siparişler teslim alındıktan sonra 24 saat içinde tanımlanıyor. Kullanıcılar, bu süre zarfında yüklenmeyen kuponlar için çağrı merkezini arayarak veya canlı yardıma bağlanarak taleplerini iletebiliyorlar. 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kuponun kullanım süresi sisteme tanımlandıktan sonra bir hafta geçerli olacak.