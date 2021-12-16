BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi, dünyanın yarısını Türkiye’den yönetiyor

BSH Grubu dünya yüzölçümünün yüzde 54’ü ile 4,6 milyar nüfusu kapsayan 130 ülkeyi, Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak Türkiye’den yönetiyor.

BSH Grubu’nun 130 ülkeyi kapsayan ve Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi, 2021 yılını yüzde 12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar euroluk bir ciroyla kapatmayı hedefliyor. Bölgede 11 fabrikada yaklaşık 11 bin çalışan bulunuyor. Gelişen Pazarlar Bölgesi, grubun toplam üretiminin yüzde 22’sini gerçekleştiriyor.

Konuyu değerlendiren BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, “Gelişen Pazarlar Bölgesi pandeminin başlangıcında meydana gelen zorlukların başarıyla üstesinden geldi ve genel satış gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve dünya gayri safi hasılasındaki paylarını artırıyor. Biz de BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak 2021 yılında güçlü büyümemizi sürdürdük. Belirsizlikler ve küresel pandeminin zorluklarını tüm çalışanlarımızın olağanüstü katkısı ve bağlılığı ile başarıyla aştık. Tüketicilerin evlerinde ve mutfaklarında geçirdikleri zamanın artmasıyla sektörümüz önemli bir büyüme yaşadı. COVID-19 sırasında değişen tüketici davranışları yeni fırsatlar sunuyor. Hijyen ve sağlığa yönelik yeni trendin sürmesini bekliyoruz. Güçlü marka portföyümüz, yenilikçi ürünlerimiz ve dijital çözümlerimiz tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamamızı sağladı” diye konuştu.

“BSH on-line perakendede büyümeye devam ediyor ve bağlantılı ev aletleriyle dijital lider konumunu güçlendiriyor”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman, “Farklı pazarlarda, çeşitli yeniliklere büyük yatırımlar yaptık ve dijitalleşme konusunda büyük başarılar elde ettik. Dijitalleşme ve doğrudan müşteriye dokunan kanallar (D2C) başarımızda ve büyümemizde önümüzdeki dönemde en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek. Grubumuzun e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 25 büyüdü. Tüketiciler tavsiye almak ve evden uygun bir cihazı seçmek için on-line araçları giderek daha sık kullanmaya başladı. Home Connect dijital ekosistemi, grubumuzun önde gelen bağlantılı ev aletleri üreticisi konumunun daha da genişlemesini ve yapay zekanın geleceğe yönelik kullanımını destekledi. Home Connect gibi inovatif girişimlerimizle yalnızca tüketici ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kaynakları da korumaya devam edeceğiz. Geçen yıl yakaladığımız olumlu ivmenin süreceğine inanıyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, grup Gelişen Pazarlar Bölgesi’ndeki yatırım projelerine devam etti. Araştırma ve Geliştirme yatırımları toplam satış gelirinin yüzde 5,1’ini oluşturdu. Grup, Afrika’daki ilk fabrikasının açılacağını duyurdu. Mısır’da yapılacak olan fabrikanın inşaatı 2022’de başlayacak ve 2024’te faaliyete geçecek. Grup yeni pişirme fabrikası için yaklaşık 30 milyon euro yatırım yapacak. Fabrikanın kapasitesi, Afrika ve Orta Doğu’daki tüketiciler için özel olarak geliştirilmiş, yılda 350 binden fazla cihazın üretimi için tasarlandı. Başkent Kahire’ye yakın 10’uncu Ramazan Şehri’nde bulunan 30 bin metrekarelik tesis, şirketin dünya çapındaki 13’üncü pişirme fabrikası olacak. Son teknoloji fabrika, gurubun verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon nötrlüğü elde edecek. BSH Grubunun dünyadaki en önemli 3 merkezinden biri de Çerkezköy’de bulunuyor. Bölgede 2021 yılında Ar-GE’ye yapılan yatırım toplam satış gelirinin yüzde 5,1’i seviyesindeydi.

Grup sürdürülebilirlik konusundaki stratejik odağını daha da güçlendiriyor

Grup, dünya çapındaki tüm BSH üretim, geliştirme ve idari tesislerinde karbondioksitin nötr hale geldiği, 2020’nin sonlarında daha fazla sürdürülebilirlik yolunda bir dönüm noktasına ulaştı. Bu, öncelikle binalarda ve fabrikalarda enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesi ve yeşil elektrik satın alınması yoluyla sağlandı. Ayrıca grup, iklim koruma projelerini destekleyerek karbondioksit emisyonlarını da dengeliyor. Grup 2030 yılına kadar kendi ürettiği yeşil enerji oranını mevcut 10 GWh’den beş kat artıracak.

Sürdürülebilirliğin kendileri için zorunlu bir öncelik olduğunu vurgulayan Klötscher, “Enerji verimliliğine ek olarak, döngüsel ekonomi çalışmalarımız, BSH’nin sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasına önemli bir katkı sağlıyor. Cihazlarımızın bileşenlerinin malzemeleri, ambalajları ve yeniden kullanılabilirliği, geliştirme sürecinin en başında sürdürülebilirlik için tasarlanmaktadır. Aynı zamanda cihazları sürdürülebilir iş modelleriyle yenileyerek döngüsel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu dünyamız, insanlar ve refah boyutlarında ele alıyor ve insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Klötscher, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Devam eden küresel pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin belirsizliklerle karşılaşmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle tedarik zinciri problemleri, yükselen enerji fiyatları, yüksek malzeme maliyetleri ve lojistikteki zorlukların sektörü etkileyeceğini öngörüyoruz. Ancak bölgedeki tecrübemiz ve tüketicilere olan yakınlığımızla tüm bu zorlukların başarıyla üstesinden geleceğimizden eminiz.”