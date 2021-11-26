BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla buluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerini sürdürüyor. BTSO, makine sektör firmalarının uluslararası ticaretine katkı için hayata geçirdiği Ur-Ge projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı destekleriyle 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa’da sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Bursa Makine Teknolojileri Fuarları-BUMATECH ile eş zamanlı olarak düzenlenen b2b etkinliğine katılan birçok firma, yabancı firma temsilcileriyle oturdukları işbirliği masasından yeni sözleşmeler imzalayarak kalktı.

Pandeminin etkisiyle yeniden şekillenen küresel ekonomi, iş dünyasında yeni işbirliklerine de kapı aralıyor. Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, nitelikli fuar organizasyonları gibi projeleriyle Bursa ekonomisinin uluslararası alanda daha etkin bir konuma yükselmesine imkân sağlayan BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleriyle stratejik sektörlerde gerçekleştirdiği Ur-Ge projelerini de tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO, makine teknolojileri alanında kentin üretim potansiyelini sergileyen BUMATECH ile eş zamanlı olarak düzenlediği alım heyeti organizasyonuna başta Rusya, Almanya, İspanya, Ukrayna ve İsviçre olmak üzere 15 ülkeden yaklaşık 150 iş insanı katıldı. Bursa’da sektör temsilcileriyle iş birliği masasında buluşan firma temsilcileri yaptıkları birçok görüşmeden yeni işbirliği sözleşmesi imzalayarak ayrıldı.

İkili iş görüşmelerine Teknokom Makine Basınç Sistemleri firması adına katılan Seval Cömert, alım heyetinin özenle tespit edildiğini ve görüşmelerin sonuç odaklı gerçekleştiğini belirterek, “Bu da işbirliği imkânlarımızı geliştiren en önemli unsur. Son dönemde artan kur baskısı bizleri tamamen ihracata yönlendirdi. Mevcut şartlarda iç piyasadan çok yurt dışına yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu durumu da dikkate aldığımızda alım heyeti organizasyonunun önemi daha da artıyor. Yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık. Ticaret Bakanlığı’mıza ve BTSO’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bursa güvenilir partner olarak değerlendiriliyor”

Aycomm firması sahibi Arda Yurdatepen de Polonya’da iş geliştirme alanında danışmanlık faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, katıldıkları b2b organizasyonunda Polonya ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bursa’nın makine sektöründe önemli bir üretim yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Yurdatepen, “Tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, güvenilir partner olması nedeniyle Bursa gibi üretim merkezi şehirleri ön plana taşıyacaktır. Yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dünya piyasalarında gücümüzü artıracak olan bu etkinliğin daha sık yapılması ticarete daha fazla yansıyacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Keşif Akıllı Teknolojiler Firması yetkilisi Bülent Akyürek de havacılık araçlarına özel test sistemleri geliştiren Ar-Ge şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Yerli ve milli hedeflerimize sağladığımız katkılarla birlikte havacılığın ve savunma sanayinin güçlü olduğu Rus firmalarıyla da ticari ilişkilerimiz bulunuyor. Burada ikili iş görüşmeleri kapsamında Rus firmalarıyla yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmelerimizin sonucunda da birkaç firmayla kısa süre içinde sözleşmelerimizi imzalayacağız.” dedi.

“Bursa makine sektöründe çok güçlü”

B2B etkinliğine katılmak üzere Bursa’ya gelen yabancı firma temsilcileri de yaptıkları görüşmelerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Alım heyeti organizasyonuna Krusha Crocus firması adına Kosova’dan katılan Selami Hoti, daha önce birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulduğu Bursa’da makine sektör temsilcileriyle böylesine önemli bir organizasyonda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bursa’nın makine sektöründe çok güçlü bir şehir olduğunu dile getiren Selami Hoti, “Türk şirketleriyle yaptığımız görüşmelerin firmamız için çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bursa firmalarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da faaliyet gösteren Agrokonsultos firmasını temsilen ikili iş görüşmelerine katılan Romualdas Dudutis, yemek üretim şirketinde faaliyet gösterdiklerini, üretimde kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları makineleri temin etmek üzere Bursa’da bulunduklarını söyledi. Makine temini için İsveç firmalarıyla çalıştıklarını belirten Dudutis, buradaki görüşmelerin kendilerine yeni alternatifler sunabileceğini ifade ederek, “Bursa lokasyon olarak çok kritik bir yerde. Buradan Avrupa pazarına ulaşmak bizlere çok önemli bir avantaj sunabilir. Yaptığımız görüşmelerle bu detayları geliştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Litvanya merkezli Future Investments firması adına ikili iş görüşmelerinde yer alan Gintare Narkeviciute ise 16 farklı segmentte faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Bursa’nın sanayideki potansiyeliyle gelişime açık bir şehir olduğunu belirten Narkeviciute, iletişim gücü ve iş potansiyelinin yaptıkları görüşmelerle yeni işbirliklerine dönüşeceğine inandığını söyledi.