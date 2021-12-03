BTSO, Türkiye’ye değer katıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kardeş odaları ağırlamaya devam ediyor.

BTSO, MUSİAD yönetim kurulunu ağırladı. Programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu ve meclis divan kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve konsey başkanları katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa’nın hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleri açısından son derece zengin bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, “Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa bugün tek başına 121 ülkeden daha fazla ihracat yapıyor. İhracatta 4 dolarlık kilogram başına birim değerine ulaşan ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren kentimiz tüm Türkiye’ye ilham kaynağı oluyor” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa’nın tarih boyunca ekonominin merkezi olmuş bir şehir olduğunu ifade ederek, “Dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin ve bölgelerin rekabeti var. BTSO olarak Bursa’ya rekabet avantajı kazandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, BTSO MESYEB ve BUTGEM gibi projelerimizle Bursa’nın rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada tüm şehrin işbirliği ve dayanışma ile ortak hedeflere ilerlemesi gerekiyor. Bu noktada iş dünyamızın önemli kuruluşlarıyla önümüzdeki süreçte ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın dinamik nüfusu, yükselen ekonomisi, tarihi değerleri ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın verdiği kültürel birikimi ile dünyanın önde gelen marka kentleri arasında yer aldığını belirterek, “Avrupa ve Orta Doğu pazarlarının kalbinde stratejik ve eşsiz bir konuma sahip olan kentimiz 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyarlık nüfusa erişim imkanı sağlamaktadır. Türkiye’nin üretim ve ihracat başkenti Bursa, 25 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile küresel ligde önemli bir oyuncu kimliğine sahiptir. Ülkemizin en büyük ve en köklü ticaret ve sanayi odası olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de Bursa’mızın sahip olduğu ekonomik ve beşeri zenginlikleri, ortak aklın gücü ile daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz” dedi.