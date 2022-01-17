Burhaniye’de süt tüketiminin artması hayvancıları sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde süt servisinin yaygınlaşması hayvancıları sevindirdi. Günlük 6 ton süt üretimi olduğunu bildiren Börezli Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydın Bayder, süt tüketimini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Burhaniye’de kış aylarının gelmesiyle birlikte pek çok kahvehanede süt servisi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar çay yerine sütü tercih ederken, sut tüketiminin artması da üreticileri sevindirdi. Çay Caddesinde Kooperatife ait şarküteri de süt satışı yaptıklarını anlatan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydın Bayder, “Biz peynir, tereyağı, zeytinyağı ve diğer süt ürünlerinin yanı sıra günlük süt de satıyoruz. Şu anda günlük süt satışımız 300 litreye yaklaştı. Bunun daha da aratmasını istiyoruz. Kahvehanelerde süt servisinin yapılması bizi sevindiriyor” dedi.

Kahvehanede sütü tercih ettiklerini kaydeden inşaat ustası Kemal İşi de, “Ben kahvehaneye gittiğimde süt servisi varsa mutlaka süt içiyorum. Herkesi süt içmeye çağırıyorum. Süt ne kadar çok tüketilirse hayvancılığımız için o kadar iyi olacak” dedi.

Sütü tercih ettiğini belirten Ramazan Şevik ise, “Burhaniye’de süt servisi yapan kahvehanelerin sayısı her gün artıyor. Ben çayı da severim ama, sütün yeri başka” diye konuştu.