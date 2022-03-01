Bursa SMMM Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor

Bursa Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlamalarına Atatür heykeli önüne çelenk sunumuyla başladı. Oda Başkanı Doğan Yılmaz, muhasebecilerin taleplerini dile getirdi.

Atatürk heykeli önündeki çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Muhasebecilerin yoğun katılım gösterdiği törende konuşan Bursa Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, "Toplumsal hayatı tehdit eden salgın ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal savaşının oluşturduğu belirsizlik ortamında, muhasebe haftamızı kutluyoruz. Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşanmasına sebep olmaktadır. Dünyanın ve Türkiye’nin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Bu zor dönemi aşmada ve işletmeleri yarınlara hazırlamada mali müşavirler özel bir rol üstlenecekler. İklim değişiminin etkisiyle ortaya çıkan kuraklık, sel felaketleri öncelikle temiz su olmak üzere doğal kaynakların hızla tükenmesi, tarım başta olmak üzere üretimde yeni yöntem ve planlama zorunluluğunu ortaya çıkardı. Doğaya saygılı, sürdürülebilir üretim anlayışı, küresel düzeyde kabul görmek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak, üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. Korana virüs sürecinde görüldü ki, hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri, hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören mali müşavirler, üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdi. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşu, meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadır. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır" dedi.

Muhasebecilerin taleplerini sıralayan Başkan Yılmaz, "Serbest meslek erbabında KDV’nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olmalıdır. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmelidir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Bundan 33 yıl önce yasalaşan ve artık günümüzde güncelliğini yitiren 3568 sayılı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun gelişen dünya trendleri ve teknolojik gelişmelerine uyum sağlaması noktasında güncellenmesi gerekmektedir. Meslek mensuplarının hizmet kalitelerinin artırılması hususunda, müşteri kotasını içeren büro hizmet standartlarının da yasal yaptırımlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır" şeklinde konuştu.

Muhasebe haftası, Bursa SMMM Odası tarafından düzenlenecek olan çeşitli seminer ve etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.