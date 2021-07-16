Bütçe Haziran’da 25 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Bakanlığı Haziran ayı merkezi bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi.
Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 32,5 milyar TL
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 663,4 milyar TL, bütçe gelirleri 630,8 milyar TL oldu.
Bütçe açığı ise aynı dönemde 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti.Ocak-Haziran döneminde faiz dışı bütçe giderleri 572,5 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla ise 58,3 milyar TL oldu.