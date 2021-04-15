Bütçe Mart ayında 23,8 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 23,8 milyar lira fazla verdi.

Bütçe Mart ayında 23,8 milyar lira fazla verdi
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Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 23,8 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Mart ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 23,76 milyar lira fazla verdi. Bu dönemde bütçe giderleri 111,2 milyar TL, bütçe gelirleri 134,9 milyar TL ve bütçe fazlası 23,8 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 96,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 38 milyar TL oldu.
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