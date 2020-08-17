Bütçe Temmuz ayında 29,7 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Temmuz’da 29,7 milyar lira açık verdi. Böylece 7 aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Temmuz ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe verilerini paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında bütçe gelirleri 86 milyar 529 milyon 134 bin TL olurken, toplam harcamalar 116 milyar 225 milyon 366 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 8 milyar 456 milyon 183 bin TL, faiz dışı harcamalar 107 milyar 769 milyon 183 bin TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 21 milyar 240 milyon 49 bin TL eksi olurken nakit dengesi ise 29 milyar 696 milyon 232 bin TL açık verdi.

Bütçe Ocak-Temmuz döneminde 139,1 milyar lira açık verdi.