BUÜ’lü akademisyene ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü’

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen “Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü”ne lâyık görüldü.

Türk Edebiyatı Vakfı, 2022 Yılı Ödülleri açıklandı. Vakıf Yönetim Kurulu’nun 8 Ocak 2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararına göre 2022 yılı “YAŞAYAN DEDE KORKUT” ödülleri bu yıl Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. İskender Pala, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair Ali Akbaş’a verildi.

“TÜRK DÜNYASINA ÜSTÜN HİZMET” ödüllerine ise TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov, Millî Düşünce Merkezi Şeref Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, şair Yahya Akengin, şair-yazar A. Yağmur Tunalı, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, İstanbul Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Cezmi Bayram lâyık görülmüşlerdir.

Ödüllerin Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek iki ayrı törenle sahiplerine takdim edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada ilk törenin 4 Şubat 2022’de TÜRKSOY Genel Merkezinde, ikinci törenin ise 8 Şubat 2022’de İstanbul’da Türk Edebiyatı Vakfına olacağı bildirildi.

BUÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz aldığı ödülle ilgili olarak, “1989 yılından beri yazıt bilimi ve Türklük bilimi ve Türk dünyasıyla ilgili dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde bilimsel araştırma ve incelemeler yaptım; birçok proje hazırladım, uluslararası pek çok projeye de başkanlık ettim. Yaptığım çalışmalar ve yazdığım eserler sayesinde ulusal ve uluslararası nitelikli 20 ödüle layık görüldüm. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü’ de bu ödüller içinde en anlamlı olanlarından biridir. Beni bu ödüle layık gören Türk Edebiyatı Vakfı yöneticilerine, seçici kurula; çalışmalarıma katkı sağlayan (başta ailem, hocalarım ve ekip arkadaşlarım olmak üzere) herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 2022 Yılı Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ı tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Rektör Kılavuz, “Üniversitemiz Öğretim Üyesi, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ı Türk dünyasıyla ilgili olarak yazdığı eserler, gerçekleştirdiği projeler, Türk dünyasının daha yakından tanınması için gösterdiği gayretler ve aldığı ödülden dolayı tebrik ediyoruz. Bursa’mızın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu bu yılda böyle bir ödülü anlamlı buluyoruz. Hocamızın akademik ve sosyal hayatındaki başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.