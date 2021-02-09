Büyükbaş hayvan sayısı 18 milyon 158 bin oldu

2020 Aralık ayında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18 milyon 158 bin baş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020 Hayvansal Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18 milyon 158 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 1,6 artarak 17 milyon 963 bin baş, manda sayısı yüzde 5,9 artarak 195 bin 088 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 54 milyon 113 bin baş oldu

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 42 milyon 127 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında artarak 11 milyon 986 bin baş olarak gerçekleşti.

Yapağı, kıl, tiftik ve bal üretimi arttı, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 13 artarak 79 bin 754 ton, kıl üretimi yüzde 3,9 artarak 6 bin 401 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 22 artarak 463 ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre bal üretimi yüzde 4,8 azalarak 104 bin 077 ton, balmumu üretimi ise yüzde 5,2 azalarak 3 bin 765 ton oldu.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 662 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 4,7 oranında azalarak 1 965 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 5 bin 775 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artarak 90 ton olarak gerçekleşti.