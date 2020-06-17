Büyükelçi Ravdan: “SANKON’un girişimleri ile iki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artacak”

Moğolistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Büyükelçi Bold Ravdan, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun (SANKON) Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret hacmi başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunacağını belirtti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, Moğolistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroglu’nu, Büyükelçi Bold Ravdan karşıladı.

Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, “Türk şirketleri olarak her iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için SANKON yönetim kurulu olarak sizlere her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

“Ziyaret bizleri ziyadesi ile mutlu etti”

Ziyarette söz alan Bold Ravdan ise Türkiye ile Moğolistan’ın iki kardeş dost ve müttefik devlet olduğunu hatırlatarak, “SANKON gibi Türkiye’nin güçlü, ekonomik, sivil toplum kuruluşlarından birisinin temsilcilerinin bizleri ziyaret etmeleri gerçekten çok mutlu etti. İnanıyorum ki SANKON’un girişimleri ile her iki ülke arasında ki ticari hacmimiz büyüyecektir" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroglu’na SANKON sektörlerden sorumlu danışmanları eşlik etti.