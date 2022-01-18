Çağrı merkezi platformundan 2022 yılı için yüzde 100 büyüme hedefi

Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı çağrı merkezi platformlarından AloTech hem yurt içinde hem de Call Center Studio markasıyla faaliyetlerini sürdürdüğü yurt dışında hızla büyümeye devam ediyor. Platform, 2022 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Çağrı merkezlerinin Covid-19 döneminde uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte çağrı merkezi fonksiyonlarını internet üzerinden sağlayan bulut çözümleri hızla büyümeye başladı. Öyle ki analistler 2025 yılında dünyadaki her beş çağrı merkezinden dördünün bulutta çalışacağını öngörüyor. Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi AloTech bu süreçte hem yurt içinde hem de Call Center Studio markasıyla faaliyetlerini sürdürdüğü yurt dışında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

“Dinamikleri sürekli değişen bir pazarda önemli başarılara imza atıyoruz”

2021 yılını değerlendiren ve 2022 hedefleri hakkında bilgi veren AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Şirket olarak iş süreçleri farklı, yöntemleri az bilinen, pazar dinamikleri sürekli değişen bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Buna rağmen gerek yurt içinde gerekse 2021 yılında Call Center Studio markasıyla faaliyetlerimize başladığımız yurt dışında önemli başarılara imza attık. Bunun neticesinde son iki senemizde olduğu gibi 10’uncu yaşımızı kutladığımız 2022 yılında da yüzde 100 büyüme hedefi belirledik. Bu büyümeyi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artışla 600’ün üzerine taşıdığımız müşteri sayımızı daha da artırarak yakalayacağız. Bu kapsamda istihdamımızı da yüzde 40 artıracağız” dedi.

“Önceliğimiz Kuzey Amerika pazarı”

Yurt dışında başta Kuzey Amerika olmak üzere geniş bir coğrafyada etkinliklerini artıracaklarını ifade eden Soyak, “Şirket olarak küresel oyuncuların hakim olduğu bir alanda kendi geliştirdiğimiz yazılımımız ile rekabet ederek, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını ve pazar payımızı hızla artırıyoruz. Geride bıraktığımız yıl itibarıyla ABD’den Nijerya’ya kadar 34 ülkede faaliyet göstermeye başladık. ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü yurt dışı ofisimizi Romanya’da açtık. 2022 ve önümüzdeki yıllarda da başta dünyadaki tüm çağrı merkezi yazılımı pazarının yarısını oluşturan Kuzey Amerika pazarı olmak üzere yurt dışında büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırım turuna çıkmayı hedefliyoruz”

Geçen yıl çıktıkları Seri A yatırım turunda üç milyon dolar yatırım aldıklarını hatırlatan Soyak, “Aldığımız bu yatırımı yurt dışında büyüme hedefimiz doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte de yatırım turuna çıkmaya devam edeceğiz. Kuzey Amerika pazarındaki büyüme stratejimiz doğrultusunda ilk hedefimiz Amerika’daki risk sermayesi şirketleri olacak. Önümüzdeki iki sene içerisinde yeni yatırım turunu tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Yapay zeka temelli projeler geliştiriyoruz”

Türkiye’de ve yurt dışında büyümelerinin arkasındaki itici gücün Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önem olduğunu belirten Soyak, “İstanbul’da bulunan Ar-Ge merkezimizin ardından geçen yıl İzmir’de 10 kişilik bir ekiple Yapay Zeka Laboratuvarımızı kurduk. Bu ekibimiz yapay zeka güdümlü karar destek sistemleri, yüz tanıma teknolojileri, görüntülü görüşme, sesi metne-metni sese dönüştürme, duygu durumu analizi gibi çalışmalar yapıyor. Veri madenciliği üzerine de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönemde ayrıca bot ve chat alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Botta 3,3 milyon, chat üzerinden 11 milyon sohbet karşıladığımız 2021 yılının ardından bu yıl bu rakamları daha da yukarı taşıyacağız. Öte yandan hem platformumuzun hem de Call Center Studio’nun arayüzünü güncelleyerek müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracak, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunacağız” açıklamasında bulundu.