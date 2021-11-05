Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak'' dedi.Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 11:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak'' dedi.