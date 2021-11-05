Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 11:18
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