Canını ve aracını sevenler kar yağmadan kış lastiklerini taktırıyor

BURSA (İHA) – Havaların soğuk gitmesini dikkate alan vatandaşlar, şimdiden araçlarına kış lastiklerini taktırmaya başladı. Bursa’da lastikçiler dört lastiği 100 liraya değiştiriyor.

Tedbirli sürücüler, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği mecburiyeti gelmeden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladı. Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesine göre araçlarına kış lastiği takılmayan sürücülere ise 835 lira ceza kesilecek. Bu yıl sonbahar aylarının soğuk geçmesi üzerine kara hazırlıksız yakalanmaktan korkan vatandaşlar, şimdiden kış lastiği telaşına düştü. Bursalı lastikçi İsmail Demirtaş, bu sene ekim ayında havaların soğumasından dolayı işlerinin erken başladığını ifade etti. Sürücülere tavsiyelerde bulunan Demirtaş, "Can güvenliğiniz ve aracınızın sağlığı için kış lastiğini taktırmanız gerekiyor. Vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alıyor. Yazlık lastikler kışın sertleştiği için soğukta yolu kavramaz. Bu durum kazalara sebebiyet verir. Kış lastiğinin dişleri daha derindir ve güvenlidir. Vatandaşlar araçlarına şimdiden kış lastiği taktırmaya geldi’’ dedi.

Demirtaş, lastiğin tanesini 25 liraya değiştirdiklerini, bir aracın bütün lastiklerinin değişim bedelinin ise 100 lira olduğunu bildirdi. Demirtaş, lastikleri değiştirdikten sonra ayrıca rot balans ayarı da yaptıklarını, bunun da fiyatlara dahil olduğunu sözlerine ekledi.