Canlı hayvan fiyatları 2020’de arttı

Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 11,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürün Fiyatları Ve Üretim Değeri verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre sığır (kültür melezi) fiyatında yüzde 8,54 ve sığır (yerli) fiyatında yüzde 9,85 artış gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlardan, 2020 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 18,47 ile koyun (yerli) ve yüzde 17,77 ile kuzu (merinos) fiyatlarında gerçekleşti.

Hayvansal ürünlerden inek sütü fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23,66 arttı

Hayvansal ürünlerden 2020 yılında bir önceki yıla göre koyun sütü fiyatında yüzde 20,30 ve keçi sütü fiyatında yüzde 25,20 artış gerçekleşti. 2020 yılında en az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 2,83 ile balmumu ve yüzde 3,48 ile yumurta oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 4,43 ile yapağı oldu.

Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 18,10 artış gerçekleşti

2020 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 11,28 artarak 125,59 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,52 artarak 60,67 milyar TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 49,57 artarak 8,83 milyar TL oldu.

Hayvansal ürün üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 15,63 arttı

2020 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde 26,63 artarak 55,28 milyar TL, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 6,75 artarak 40,72 milyar TL ve bal üretim değeri yüzde 8,58 artarak 4,64 milyar TL oldu. 2020 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,13 artarak 7,51 milyar TL oldu.