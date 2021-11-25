CarrefourSA “Bayilik” sistemiyle büyümeye devam ediyor

Küçük esnafı desteklemek ve girişimcilere perakende sektöründe bir fırsat sunmak amacıyla başlattığı Bayilik sistemi büyük ilgi gören CarrefourSA, bir yılda 60 bayi sayısına ulaştı.

“2022’de 250 bayi hedefliyoruz”

Bayilik sistemine ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendiren CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, şunları aktardı: “Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla müşterilerimize doğru ürün ve kaliteli hizmet sunabilmek için yeni marketler açmayı sürdürüyoruz. Bunu da Bayilik sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir gelişime sahip olan market zincirimize dahil ediyoruz. Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin dört bir yanından bayilik başvurusu alıyoruz ve bunların her birini değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl bayilik sistemi, market ağımızı büyüten ana unsurlardan biri olacak. Hedefimizi 2022 yılında 250 bayi sayısına ulaşmak.”

“Kadınlar, bayilik sistemine büyük ilgi gösteriyor”

“Bayilik sistemi, özellikle kadın girişimcilerden büyük büyük ilgi görüyor” diyen Bulut Batum, mevcut faaliyet gösteren 60 bayinin 10’unun kadın yöneticiler tarafından yönetildiğini, kadınların ekonomik döngüye katılarak katma değer sağlamak amacıyla bayi olmayı istediklerini dile getirdi. Batum ayrıca, “Kadın istihdamına destek veren ve kadınların kariyerlerinde yükselmesi için programlar yürüten bir perakende markası olarak bayilik sistemine kadınların ilgisinden son derece memnunuz” dedi.

“Bayilerimize doğru ticaret yapma imkânı tanıyoruz”

“Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan - kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Başvurdukları şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, gerekli teminatı karşılayabilen ve en az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz” diyen Batum, CarrefourSA Ailesi’ne katılmak isteyenlere konumuna göre Mini ve Süper formatında market açma fırsatı sunarak rekabette bir adım öne geçmelerini sağladıklarını belirterek, “CarrefourSA bayisi olanlara CarrefourSA markası altında perakende sektöründe doğru ticaret yapma imkânı tanıyoruz” şeklinde konuştu.