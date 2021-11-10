Cemre Tersanesi, sıfır emisyonlu feribot inşa edecek

Scandlines ve Cemre Tersanesi, Puttgarden-Rødby güzergâhı için dünyanın en büyük sıfır emisyonlu yük feribotunu inşa etmek için bir sözleşme imzaladı.

Danimarkalı feribot operatörü Scandlines, Almanya’nın Puttgarden şehri ile Danimarka’nın Rødby şehri arasındaki sefer yapacak 1 adet sıfır emisyonlu feribotun inşası için Cemre Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Feribotun 2024 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Yalova’nın Altınova Tersaneler bölgesinde kurulu bulunan Cemre Tersanesi, yeşil gelecek stratejisi doğrultusunda teknolojik yenilikleri yakından takip etmeye ve dünyanın “en” ve “ilk”lerine zemin oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Scandlines ve Cemre Tersanesi, Puttgarden-Rødby güzergahı için dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotunu inşa etmek için bir sözleşme imzaladı.

Yük taşıma kapasitesinde artış

147 metre uzunluğunda olan 140 yolcu ve 66 adet tır taşıma kapasiteli yeni inşa projesi sayesinde Scandlines yük taşıma kapasitesini yüzde 23 oranında arttırmış olacak. Geliştirilen dizaynı ile tırlar hem üst hem de alt güvertelerde taşınabilecek. Geminin modüler yapısı binek araçları da taşımaya uygun olacak.

Sıfır emisyon

Hibrit dizel/batarya elektrikli sevk sistemi ile gemi iki farklı operasyon kondisyonunda çalışarak, sıfır emisyon ile 10 knot hızda seyir yaparken, bünyesinde bulunan jeeratörlerin de desteğiyle 16 knot hızda dizel-hibrit modda seyrini gerçekleştirecek. Geminin dizaynı, yenilikçi ve enerji-efektifliğini göz önünde bulunduran çözümlerin yanı sıra ayrıca ileriye dönük metanol ICE çözümlerine hazır olacak şekilde geliştirildi. Lloyd’s Register klas kurallarına göre inşa edilecek olan gemi yaklaşık 10 MWh batarya kapasitesi ile türünün en büyük batarya kapasiteli gemisi unvanını taşıyacak. Limana Güvenli Dönüş (Safe Return to Port) kurallarına uygun olarak inşa edilmesi bu projenin geliştirilmesi sırasında önem verilen bir başka unsur olarak projeyi bir adım daha öne çıkarmakta. Sıfır emisyon ile seyredecek gemi sayesinde, Scandlines’ın Almanya-Puttgarden ve Danimarka-Rødby limanları arasında hali hazırda çalışan 4 gemisinden biri tersaneye çekildiğinde yedek feribot olarak da hizmet verebilmesi planlandı.

Cemre Tersanesi İş Geliştirme Departmanı Müdürü Burak Mursaloğlu, “Bizim için oldukça önemli olan bu proje için ihaleye çıktığı ilk andan beri ciddi çalışmalar yaptık. İhaleye hazırlık sürecinde ve sonrasında, Scandlines ile geliştirici çözümler üreterek projeye teknik katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Cemre Tersanesi bir mühendislik firması ve tecrübelerimize, mühendislik birikimimize ve çözümlerimize oldukça güveniyoruz. Scandlines projesi RoPax/Ferry sektöründe hem Cemre’yi hem de Scandlines’ı üst seviyelere çıkaracak, yeşil dönüşüme inandığımızı ve yeni nesil projelerde uygulayabilecek çözümlere sahip olduğumuzu gösterecek bir proje” diye açıklamada bulundu.