Cengiz Enerji Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

Cengiz Enerji’nin Özbekistan’daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladığı bildirildi. Santralin Özbekistan’ın Sirdaryo kentinde 70 bin metrekarelik alana kurulacağı ve saatte 220 megavat enerji üreteceği belirtildi.
"Taşkent’te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022’de devreye girecek"Santrallerin yap-işlet modeliyle çalışacaklarını aktaran Cengiz, "Özbekistan, geniş doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülke. Buna karşın eskiden kalma ve ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına karşın üretimi sürdüren elektrik santrallerinin verimleri çok düşük. Ülkede doğal gaz kaynaklarını daha verimli kullanmak, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve enerji teminini daha istikrarlı hale getirebilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun bir parçası olarak önümüzdeki yıl içinde ilk santralimizde elektrik üretmeye başlayacağız. Taşkent’te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022’de devreye girecek. Sirdaryo’daki 70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.