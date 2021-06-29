Çevre dostu teknolojiler desteklenecek

Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA Topluluğu, 1 Temmuz 2021’den itibaren yeni dönemine başlıyor.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın başkanlığını yaptığı topluluğun ‘Eurogia 2030 Teknoloji Yol Haritası’ kapsamında 2025’e kadar öngördüğü strateji, EUREKA tarafından onaylandı.

Küresel enerji trendleri olan Dekarbonizasyon, Desentralizasyon, Dijitalizasyon, Demokratizasyon ve Deregülasyon başlıkları ışığında şekillendirilen yol haritasının en önemli önceliklerinden biri enerji sistemlerinin karbon ayak izinin azaltılması olacak. Pazar oluşumunda kullanılabilecek inovasyonların çerçevesinin çizildiği yol haritası kapsamındaki yeni teknolojileri içeren projeler desteklenecek.

“Küresel trendler ışığında geleceğin enerji dünyasına yatırım yapıyoruz”

Murat Pınar, açıklanan yol haritasıyla ilgili olarak, "Son 3 yıldır yoğun bir şekilde içinde bulduğumuz bu faaliyetleri bir yol haritası çatısı altında kurgulayarak, ‘2030 Yol Haritası’ başlığı altında topladık. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz 5D olarak adlandırılan küresel trendleri odağına alan projeleri desteklemek olacak. Bu da daha akıllı ve daha yeşil bir gelecek için çalışmak anlamına geliyor” dedi.