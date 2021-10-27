Çevre korumaya 41,7 milyar lira harcandı

Çevre koruma harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak toplam 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Çevre Koruma Harcama İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak toplam 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 59,1’i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 32,8’i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8,2’si ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 54,4’ü atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 54,4’ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 31,4’ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,3’ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,2’si toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 6,7’si ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 7,8 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artarak toplam 7,8 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 81,9’u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 18,1’i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı. Atık yönetimi hizmetleri için 3,5 milyar TL, atıksu yönetimi hizmetleri için 2,9 milyar TL yatırım harcaması yapılırken, diğer konularda 1,3 milyar TL çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,8 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2019 yılında yüzde 0,9 iken, 2020 yılında yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.