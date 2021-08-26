Çeyrek altın 781 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 482 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482,20 liradan, 3 bin 176 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 197 liradan, 440 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444 liradan, 3 bin 104 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 124 liradan, bin 552 liradan alınan Yarım Ziynet bin 562 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 19:00