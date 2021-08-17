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Çeyrek altın 783 lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

Çeyrek altın 783 lira
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 440,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,50 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 130 liradan, bin 555 liradan alınan Yarım Ziynet bin 565 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 18:30
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