Çeyrek altın 793 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,80 lira oldu.

Çeyrek altın 793 lira oldu
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,80 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 173 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, 18:12
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