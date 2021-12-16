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Çeyrek altın bin 454 lira oldu

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 900 lira oldu.

Çeyrek altın bin 454 lira oldu
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 900 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı’da 899,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 900 liradan, 5 bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 952 liradan, 820,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 824,80 liradan, 5 bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 816 liradan, 2 bin 898 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 908 liradan ve bin 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 454 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 20:54
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