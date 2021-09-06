Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti

Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, makamında konuk ettiği SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki iş adamlarını ülkesine yatırıma davet etti.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yanındaki heyetle Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi’yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilere değinildi. iki ülke arasında ilişkilerin daha da kuvvetlenmesini gerektiğine değinilirken Ankara Büyükelçi Mourad Adjabi Türk şirketlerini Cezayir de yatırıma davet etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Türkiye ve Cezayir arasında ki ilişkilerimiz çok güçlü. Ticari hedeflerimizi yüksek tutmalı ve ticari hacmimizi daha da yükseltmeliyiz. Türkiye ile Cezayir dost ve kardeş ülkelerdir. Biz Türk şirketleri olarak iki ülke arasında ki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla girişimler de bulunmaya sizlerle işbirliği içerisinde hareket etmeye hazırız” dedi.

SANKON heyetine ziyaret için teşekkür eden Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, “Türkiye ile Cezayir ilişkileri yüz yıllar öncesine dayanmakta ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. iki ülke arasında ticari hacmimiz yükseltmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki SANKON gibi güçlü bir kuruluşun girişimleriyle bu ilişkiler daha da güçlenecektir. Türkiye şirketlerini Cezayir’de yatırıma davet ediyorum” diye konuştu.