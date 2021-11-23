Çiçekçilerde Öğretmenler Günü’ne bir gün kala hazırlıklar tamamlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kala çiçekçilerde mesai hızlandı. Öğretmenler Günü için yoğun mesaiye girdiklerini söyleyen çiçekçiler, Öğretmenler Günü’ne hazır olduklarını belirtiyor. Çiçekçiler genel olarak saksı bitkileri ve orkide türlerinin daha çok tercih edildiğini belirtirken, gül ve papatyanın da tercih edilenlerin arasında olduğunu bildirdi. Ayrıca çiçekçiler, bu özel gün için mesai yaparak gece sabahlayacaklarını söylüyor.

"Öğretmenler Günü için bu gece muhtemelen sabahlayacağız"

Çiçekçi Zöhrap Talayhan, Öğretmenler Günü’ne hazırlık yaptıklarını belirterek, "Önceden verilen siparişlerimiz var, bu siparişleri yarına hazır hale getiriyoruz. Genel olarak saksı bitkileri ve kesme buket çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Yarınki Öğretmenler Günü için bu gece muhtemelen sabahlayacağız. Siparişler erkenden okullara dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

"Gül fiyatları 15 liradan başlıyor"

Talayhan, Öğretmenler Günü’nde daha çok tercih edilen çiçeklerden de bahsederek, "Saksı bitkileri, orkide, antoryum gibi türler daha çok satılıyor. Bunların yanında gül ve papatya tercih edenler de var. Öğretmenler Günü’nde de işlerin yoğun olacağını düşünüyorum. Her bütçeye göre fiyatlarımız bulunuyor. Ortalama çiçek fiyatlarımız 10 liradan başlıyor, 150 lira kadar da çıkabiliyor. Güller kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. Gül fiyatlarımız 15 liradan başlıyor 30 liraya kadar çıkıyor. Tek dal orkide 100 liradan satılıyor, çift dal orkide ise 200 liradan satılıyor. Antoryum çiçeği de 150 liradan satılıyor" açıklamalarında bulundu.