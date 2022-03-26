banner4556

Çiğ sütler sınıflandırılıyor

banner4664

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bursa’nın ilçelerinde üretimi yapılan çiğ sütler sınıflandırılıyor .

Çiğ sütler sınıflandırılıyor
banner4583
banner4336

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bursa’nın ilçelerinde üretimi yapılan çiğ sütler sınıflandırılıyor .

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiğ sütün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğindeki değişikliğin ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, birlik personeli ile birlikte süt üreticilerinden numune alıp analize gönderdi.

Alınan süt numuneleri süt analiz cihazları ile otomatik olarak analiz edilerek sisteme kayıtları gerçekleştirilecek. İşletmelerin çiğ süt kaliteleri tebliğe göre sınıflandırılacak.

Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Muhsin Yazıcıoğlu Yalova’da dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Yalova’da dualarla anıldı
  1. YALOVA

banner3841

banner4577

banner4616