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Çikolata markalarından bayrama özel lezzetler

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BİRBİRİNDEN LEZZETLİ ÇİKOLATALAR SATIŞ NOKTALARINDA MÜŞTERİLERLE BULUŞMAK İÇİN YERİNİ ALDI

Çikolata markalarından bayrama özel lezzetler

Kurban Bayramı öncesi birbirinden lezzetli çikolatalar satış noktalarında müşterilerle buluşmak için yerini aldı.

Kurban Bayramı öncesi birbirinden lezzetli çikolatalar da satış noktalarında müşterilerini bekliyor. Dünyanın önde gelen çikolata markalarından Godiva da 2020 Bayram Koleksiyonu’nda farklı lezzetlerini müşterilerine sunuyor. Bayram koleksiyonunda klasikleşmiş tatlar ve sunumları öne çıkarken sade, fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter seçenekleriyle çeşitlendirilmiş çikolatalar da müşterilerle buluşuyor. Bunun yanı sıra markanın kafelerinde de şeflerin ellerinden çıkma dondurma çeşitleri, Belçika çikolatasıyla hazırlanan çilek, lokum ve pastalar, soğuk içecek seçenekleriyle sunuluyor. Kafelerde misafir ve çalışanların sağlığı için Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği hijyen ve güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanırken İstanbul ve Ankara’nın belli semtlerinde hijyen kuralları gözetilerek evlere güvenli teslimat da gerçekleştiriliyor. Markanın internet sitesi üzerinden satışa sunulan çikolata kutuları da müşterilerin hazırladığı kişisel notlar eşliğinde ücretsiz kargo seçeneğiyle müşterilere güvenli bir şekilde gönderiliyor.

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