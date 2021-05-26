Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, 100 adet tekerlekli yükleyiciyi Güneydoğu Asya’ya gönderdi

Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, bölgedeki yerel pazarlarda tahıl silolarının yapımına yardımcı olmak için 100 adetten fazla LW500FN tekerlekli yükleyiciyi Nisan ayı sonunda Güneydoğu Asya’ya gönderdi.
XCMG Başkan ve CEO’su Wang Min, "Daha az parayla daha çok iş yapmak istiyoruz. Ama bu kesinlikle müşterilerin ekipman kalitesinden ödün vereceği anlamına gelmiyor. Denizaşırı inşaat projelerinde makinelerin işlevselliği ve performansı için daha katı gereklilikler vardır" dedi.Wang Min, "Markanın müşteriler tarafından tanınması kapsamlı hizmeti, 24 saat desteği, etkin yedek parça desteği ve yerel eğitim sunan tesis içi mühendisleri sayesindedir. Şirket, inşaat ortamıyla ve parçaların ciddi şekilde aşınmasıyla başa çıkabilmek için, 100 adetten fazla LW500FN yükleyiciyi geliştirilmiş bir şasi koruma işleviyle özelleştirip güçlendirdi. Çin’in önde gelen yükleyici ihracatçılarından olan şirket, müşterilere değer oluşturmak için kullanıcı odaklı bir felsefeye bağlı kalırken, ürünlerini ve teknolojik avantajlarını güçlendirerek uluslararası pazarda lider olmaya devam edecektir" diye konuştu.