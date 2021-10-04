Çinli otel devinden İstanbul’da yatırım

Çin merkezli otel yönetimi Wanda Hotels & Resorts, uluslararası alanda yönettiği ilk oteli olan Wanda Vista İstanbul’u Türkiye’de açtı.

Çinli otel devinden İstanbul’da yatırım
banner3909
banner4336

Çin merkezli otel yönetimi Wanda Hotels & Resorts, uluslararası alanda yönettiği ilk oteli olan Wanda Vista İstanbul’u Türkiye’de açtı.

Çinli otel devi Wanda Hotels & Resorts İstanbul’a yatırım yaptı. 1 Ekim’de Türkiye’de açılan otel, grubun yurt dışı merkezli yönetiminde önemli bir yer tutuyor. İstanbul Havaalanı’na yakın konumda bulunan otelin, 127 lüks konuk odası ve 320 tam donanımlı servisli dairesiyle ‘Saf Doğu Zevki’ konseptini uluslararası alanda tanıtan ilk uluslararası otel olduğu belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1...
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1...
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4323

banner3841