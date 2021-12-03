Çıraktı, patron oldu 52 ülkeye ihracat yapıyor

2022 yılı hedeflerinin güçlü ve uzman ekip, kaliteli ekipmanlar ile 90 ülkeye ihracat yapmak olduğunu ifade eden genç iş adamı Tarık Zıpır,” iş ahlakını şirket felsefesi olarak benimsediklerini” söyledi.

Sektöre 2004 yılında Silivri’de faaliyet gösteren bir firmada girdiğini, sırasıyla şoför, idari müdür olarak devam ettiği fabrikadan yılında istifa ettiğini belirten Zıpır, “2004 yılında girdiğim işyerinde 12 yıl çalıştıktan sonra istifa ederek kendi şirketimizi kurduk. Kaliteli ekipman ve uzman kadromuzla birlikte şu an dünyanın 52 ülkesiyle iş yapar hale geldik. Açılır kapanır sistemler, Giyotin cam sistemleri, Açılır kapanır tavan gibi birçok ürün yelpazemiz mevcut. Müşteri odaklı çalışmamız şirketimizin büyümesinde en önemli faktör oldu. İş işler yapmaya özen gösteriyoruz. Ekibimiz sağlam, vermiş olduğumuz taahhütleri zamanında yerin getiriyoruz. Dünya genelindeki ekonomik kriz bizleri de etkiledi ancak kaliteli hizmet verdiğimizden dolayı şirketimiz büyümeye devam etti. 2021 yılı hedefimize ulaştık. Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerdeki işlerimizi de yıl sonuna kadar bitiriyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde hedefimizde 85/90 ülkeye ulaşmak istiyoruz. Bunu da yapabilecek kabiliyetteyiz. Bu işin çıraklığından geldiğimiz için nerde ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve düzgün işler çıkarıyoruz. Görüşmelerimiz, iş bağlantılarımız tüm hızıyla devam ediyor, güzel işler yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 13:57