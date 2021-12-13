Coca-Cola İçecek’e ‘En iyi işveren markası’ ödülü

Coca-Cola İçecek, 2021 LinkedIn Yetenek Ödülleri kapsamında Türkiye’deki “En İyi İşveren Markası” seçildi.

LinkedIn tarafından düzenlenen Türkiye Yetenek Ödülleri (Talent Awards) kapsamında “En İyi İşveren Markası” (Best Employer Brand on LinkedIn) kategorisinin kazananı Coca-Cola İçecek (CCI) oldu.

LinkedIn Yetenek Ödülleri’nde “En İyi İşveren Markası” kategorisinin birincisi olmaktan gurur duyduklarını belirten Coca-Cola İçecek Grup IK Direktörü Ebru Özgen, konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Özgen, “En iyi FMCG şirketi olma vizyonumuz bizleri başta çalışanlarımız olmak üzere toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için değer yaratma amacında birleştiriyor. Coca-Cola İçecek olarak bu ödülün de verdiği motivasyonla en çok tercih edilen işveren olma çabalarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Merkezimize insanı alarak, yenilikçi yaklaşımlarla yetenek endüstrisini hep birlikte daha ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yetenek Ödülleri, en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve bünyesinde tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümlerini kullanan kuruluşlara yönelik olarak düzenleniyor. Türkiye’de 2000’den fazla çalışanı bulunan kuruluşlar arasında Coca-Cola İçecek’in kazandığı “En İyi İşveren Markası” ödülü ise “hedef kitleleriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için güçlü bir işveren markası oluşturmaya odaklanan” şirketlere veriliyor.