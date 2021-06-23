Coca-Cola’dan işletmelere ‘tanıtım desteği’

Coca-Cola Türkiye, Covid-19 salgınından etkilenen 56 şehirdeki toplam 689 işletmeye ve 14 ulusal zincir restorana, Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği verilecek.

Pandemi süresince yeme içme sektörüne destek veren Coca-Cola, bu sene de gerçekleştirdiği çalışmalar ile sektörün yanında olmaya devam ediyor. Yeni destek çalışması kapsamında, müşterileriyle tekrar buluşan küçük işletmeler ile ulusal zincir restoranların Google Programatik Ağı üzerinden tanıtımı yapılacak. 56 şehirde toplam 689 lokal işletme ile ülke genelinde yaygınlık gösteren 14 ulusal zincirin müşterileriyle buluşmasına katkıda bulunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran’dan itibaren 6 hafta boyunca devam edecek tanıtım faaliyetleri kapsamında, mekanların yeniden açıldığı bilgisi ve avantajlı Coca-Cola’lı menülerin duyurusu yapılacak. Tüketiciler, ayrıca çevrelerindeki en yakın lokasyonların iletişimini Google aramalarında görebilecek ve yol tarifi alabilecek.

Açıklamaya göre şirket ayrıca küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayarak bu kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı. Yine müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere, Covid-19 hijyen tedbirleri kapsamında destek olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlanarak, işletmelerin kullanımına sunuldu.