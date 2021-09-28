Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan: "Yeni finansal ekosistemde İstanbul’un avantajlarını kullanacağız"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Küresel finansın merkezi doğuya kayıyor. Çin ve Hindistan en büyük ekonomi olma yolunda ilerliyor. Bizde bu değişimde yerimizi almalıyız. İstanbul merkez konumunda bunun avantajını kullanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Finansın Geleceği Zirvesi’ne katıldı. Aşan, program kapsamında ‘İstanbul Finans Şehrine Doğru’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Küresel finans merkezinin konumunun doğuya kaydığına dikkat çeken Aşan, ‘’2000 yılından sonra Asya ülkeleri küresel finans merkezi olma yolunda ilerlemeye başladı. Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi Hindistan’ın ise en büyük 2’inci ekonomi olacağı öngörülüyor. Bu süreçler çok barışçıl olmuyor. Küresel finans merkezinin Avrupa ve Amerika’dan Asya’ya kayması çok kolay olmuyor. Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomilerinde büyük sıkıntılar bekliyorum’’ dedi.

Yeni finansal ekosistemde Türkiye’nin alacağı konumdan da bahseden Aşan, ‘’İstanbul’un çok büyük bir avantajı var, coğrafi açıdan önemli bir avantajımız var. Bu avantajımızı bugüne kadar yeterince kullanamadık bundan sonra avantajlarımızı kullanmamız lazım. Bütün finans hizmetlerinin bir arada alınacağı bir proje yapılıyor. İstanbul Finans Merkezi (İFM) bütün finansal hizmetlerin olacağı bir proje. İFM projesinde coğrafyanın avantajını kullanmak istiyoruz. Yabancı yatırımcıları çekebilmek için iyi bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu altyapıyı oluşturabilirsek devamı biraz daha kolay gelecektir, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Finans ve teknoloji üssünü İFM içinde hızlıca oluşturacağız. Finansal ekosistemde güçlü şekilde yerimizi alacağız’’ açıklamalarında bulundu.

"İFM tüm finansal işlerin çözülebileceği bir merkez olacak"

İFM’nin sunacağı hizmetlere de değinen Aşan, ‘’İFM’nin içine gelecek kurumlara katılımcı belgeleri vereceğiz. . İFM tahkim merkezi kuruluş çalışmaları başladı. Hukuk reform programı kapsamında İFM’nin yakınında finans mahkemeleri kuruluyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İFM içinde tüm işlerin çözüleceği bir alan isteniyor. İFM tüm finansal işlerin çözülebileceği bir merkez olacak’’ diye konuştu.