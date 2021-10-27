Cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıl dönümünde çevre ve eğitim seferberliği

Sabancı Topluluğu, 29 Ekim-10 Kasım arasında faaliyet gösterdiği 10 ilde çevre temizliği ve okul yenileme seferberliğine imza atıyor.

29 Ekim’de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlatan Sabancı Topluluğu, cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak faaliyet gösterdiği diğer illere yayacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.

Seferberlik, topluluğun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında, 13 gün boyunca, sahalarda olacak olan topluluk gönüllüleri Atatürk’ü çalışarak anacak. Seferberliğe ilişkin detaylar, topluluğun kurulduğu Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Toplantı sonrası Cenk Alper, topluluk yöneticileri ve yüzlerce gönüllüsüyle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.

“İlk günden bu yana sahada, vatandaşlarımızın yanında olduk”

Yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için ilk günden bu yana sahada çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız. Bu seferberliğin; Cumhuriyet’i kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolculuğundan şaşmamaktır. Cumhuriyet, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu memleketteki her bir ağaca, her bir damla suya, havasına sahip çıkmaktır. Varlığını bu topraklara borçlu olmaktır. 10 Kasım’da da seferberlik boyunca yaptığımız tüm gönüllü çalışmalarımızı Ata’mıza armağan ederek, onu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız” şeklinde konuştu.