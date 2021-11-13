Dalış turizminde bir ilk Balıkesir’de gerçekleştirilecek

Eşsiz sahillere sahip Balıkesir’in kıyı ilçelerinde turizmi canlandırmak için çalışmalar artarak devam ediyor. Balıkesir’i anlatan heykeller Gömeç’te dalış turizmine katkı sunacak

Sahil şeridinin parlayan incisi Gömeç ilçesinde alt yapı, yenileme, sahil şeridi düzenleme çalışmalarının yanı sıra dalış turizmine de canlılık kazandıracak bir proje hayata geçiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Burhaniye ticaret odası işbirliği ile hazırlanan Balıkesir’i anlatan heykeller dalış turizmine katkı sunmak adına su altıyla buluşmak için gün sayıyor.

Marmara mermerinden Balıkesir’i anlatan heykeller dalış turizmine katkı sağlayacak

Marmara Adalar Belediyesi tarafından verilen doğal mermerlerden yapılan ve Balıkesir’in değerlerini anlatan heykeller bilimsel araştırmalar ışığında belirlenen resiflere yerleştirerek dalış alanları oluşturulacak. Uzun yıllar dayanma özelliğine sahip heykeller su altında dalgıçlar için fotoğraf çekilme alanları oluşturacağı gibi bölgedeki balık popülasyonunu da arttıracağı düşünülüyor.

Gömeç’ i her alanda geliştirmek istediklerini, özellikle dalış turizmini arttırarak sahil şeridine yeni bir soluk kazandırmak istediklerini belirten Gömeç belediye başkanı Mehmet İrem Hiram “ Heykellerin amacı, biz bu heykelleri yapıp denize gömmek istiyoruz. Bizim hayalimiz bu. Bizim bütün heykellerimizde bunu göreceksiniz. Biz bunu deniz altına attığımız zaman, dalgıcın heykelin yanında fotoğraf çekilmesi için ona bir bahane, bir yol göstermemiz lazım. Dikkat ederseniz tüm heykellerimiz Balıkesir’i anlatıyor. Sonuç olarak amaç turizm. Türkiye’de bir ilk olduğundan eminim, muhtemelen Dünya’da da bir ilktir. Biz bu heykelleri gerçek Marmara mermerinden yaptık. Marmara Belediyesi sağ olsun heykelleri bize hediye etti. Bunlar denizde asla zarar görmeyecek, binlerce sene kalacak eserler. “ dedi.

Heykeller bilimsel olarak çalışılmış alanlara yerleştirilecek

Heykellerin bilimsel araştırmalar ışığında tespit edilen bölgelere yerleştirileceğini belirten Hiram

“Ege üniversitesi ilk yapay resif çalışmasında buradaki akıntıları, akıntıların içeriğini, deniz altı topografyasının kumla değişmesini, deniz altı çayırlarının yapısını inceleyip güzel bir çalışma yapmış. Yapay resifleri nereye koymamız gerektiği konusunda da bize yer gösterdi. Bilimsel olarak çalışılmış yerler gösterdi. Biz de heykellerimizi böyle iki yapay resifin arasına koyacağız. Böyle yaparak dalgıçlara eşlik edecek Balık sayısının da epeyce artmış olacağını ümit ediyoruz. “ dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de büyük önem verdiği proje kapsamında ortaya çıkan eserler Gömeç sahil bandında oluşturulan açık alanda sergileniyor. Vatandaşların ve ziyaretçilerin görmesi için belirli bir süre bu alanda sergilenecek heykeller çalışmalar tamamlandığında da hummalı bir çalışma sonrasında heykeller su altına yerleştirilecek.