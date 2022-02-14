DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arz oluyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor. Şirketin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. Şirketin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurum aracılık edecek.

30 gün boyunca fiyat istikrarı fonu

Halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor.

Şirket son olarak İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’nda Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu olduğu belirtildi. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attığı belirtildi. Şirketin Levent’te geliştireceği projenin bölgenin hali hazırda en büyük konut projelerinden biri olacağı belirtiliyor.

"Yüzde 27,2’lik iskontoyla önemli bir fırsat sunuyoruz"

Şirketin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunun altını çizen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şirketin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunu aktararak sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde. Bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir iskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün şirkete ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar”.

Şirketin yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk” ifadelerini kullandı.

Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğini söyleyen Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız" dedi.

Yılmaz, "1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Korona süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz" dedi.

Şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki konumuyla şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.