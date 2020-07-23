DASK’da bayrak değişimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliği Türk Reasürans’a devredildi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliği Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a devredildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK, son 3 dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta’nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu. Eureko Sigorta’nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibariyle DASK’ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstleniyor. Eureko Sigorta, DASK’ta son 15 yılda deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincinin artırılması, sigortalılık oranının yükseltilmesi,fon yapısının, hasar ödeme ve yönetim potansiyelinin güçlendirilmesine odaklanmıştı. Teknik işleticilik görevini devralan Türk Reasürans gelecek dönem için ana hedeflerini belirledi.

Poliçe adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar TL’ye yaklaştı

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; 2000 yılında kurulan DASK, konutların Zorunlu Deprem Sigortası poliçesiyle erişilebilir fiyatlarla deprem teminatı altına alınması misyonunu üstlendi. 2005 yılında 2,4 milyon olan poliçe adedi 2010 yılsonunda 3,3 milyona ve 2015’te 7,2 milyona yükseldi. Poliçe adetlerindeki artışla beraber Zorunlu Deprem Sigortası fon büyüklüğü de her yıl büyümeye devam etti. 2005 yılında 312 milyon TL olan fon büyüklüğü, 2010 yılsonunda 1,4 milyar TL’ye ve 2015’te 3,7 milyar TL’ye yükseldi. Temmuz 2020 itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar TL’ye yaklaştı.

Bununla paralel olarak sigortalılık oranlarında da artış yaşandı. 2005 yılının sonunda yüzde 19 olan sigortalılık oranı 2010 sonunda yüzde 26’ye, 2015 sonunda yüzde 41’e ve bugün yüzde 55’e yükseldi. 7 büyük ilde sigortalılık oranı yüzde 70’in üzerine çıkarken, 26 ilde de yüzde 50’nin üzerinde sigortalılık oranına ulaşıldı. DASK, yaşanan tüm depremlerde hasar tespit çalışmalarını ve tazminat ödemelerini çok hızlı bir şekilde başlattı. Toplam 383 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı; DASK’ın toplam hasar ödeme gücü de 25 milyar TL’ye yükseldi.

"DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız"

Türk Reasürans, 8 Ağustos itibarıyla DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren şunları ifade etti: "DASK’ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güvenini daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu, sadece Türkiye’de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak ’Çağrı Merkezi’ hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut halinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız."