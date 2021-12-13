DeFacto CEO’su İhsan Ateş Mağazacılar Günü’nde çalışanlarla buluştu

Mağaza çalışanlarını onurlandırmak amacıyla 10 yıldır dünya genelinde 12 Aralık tarihinde kutlanan Mağazacılık Günü’nde DeFacto, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalarında bugüne özel etkinlikler düzenledi. CEO İhsan Ateş, etkinlikler dizisi kapsamında çalışanlara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

12 Aralık, markaların başarılarında büyük payı bulunan mağaza çalışanlarını onurlandırmak amacıyla 10 yıldır dünya genelinde Mağazacılık Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’nin önde gelen moda markalarından DeFacto, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalarında bugüne özel etkinlikler düzenledi. CEO İhsan Ateş, etkinlikler dizisi kapsamında Beylikdüzü’nde bulunan AVM’deki mağazada çalışanlara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İhsan Ateş’e mağaza ziyaretinde, DeFacto CGO & COO Serdar Ersoy ve Yurtdışı Operasyonları Müdürü Alparslan Dural eşlik ederek mağazada çalışanlarla birlikte görev aldı. Reyonda çalışanlara destek veren yöneticiler çalışanlarla birlikte keyifli bir gün geçirdi.