banner4556

DeFacto Gift Club ilk ayında 1 milyon üyeye ulaştı

banner4336

Trend ve modanın öncü markalarından DeFacto’nun, müşterilerine ayrıcalıklar sunduğu DeFacto Gift Club üye sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaştı!

DeFacto Gift Club ilk ayında 1 milyon üyeye ulaştı
banner3909
banner4558

Trend ve modanın öncü markalarından DeFacto’nun, müşterilerine ayrıcalıklar sunduğu DeFacto Gift Club üye sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaştı!

Pandemi döneminde normalleşmeye girilmesiyle hazır giyimde başlayan hareketlilik devam ediyor. DeFacto Gift Club’ı çok seven DeFacto müşterileri sayesinde program daha ilk ayında 1 milyon üyeye ulaştı.

Kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak isteyen marka, “DeFacto Gift Club Ayrıcalıklarıyla Yenilen, Eğlen, Alışverişe Devam Et!” sloganıyla yeni üyelerini bekliyor. Üye olmak isteyenler markanın mağazaları, internet adresi ve mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 9 zanlı...
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 9 zanlı...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841