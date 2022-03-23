DeFacto’da üst düzey atama

DeFacto’nun Mağazacılık ve Pazarlama Genel Müdürü Barış Sönmez oldu.

DeFacto’nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. Şirket üst yönetiminde yeniden yapılanmaya giden şirket, pazarlama ve mağazacılık fonksiyonlarını birleştirerek Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür görevine pazarlamanın deneyimli ismi Barış Sönmez’i getirdi. Modanın yanı sıra teknoloji alanında da geliştirdiği projelerle sektörde fark oluşturan marka, dijitalleşme yolculuğuna hız katmak için Türkiye’de kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren teknoloji odaklı şirketten yaptığı transferle yönetim kadrosunu güçlendirdi. Sönmez, şirketin Mağazacılık ve Pazarlama fonksiyonlarını yönetecek.