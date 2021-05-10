DeFacto’dan yaz mevsimine özel koleksiyon

DeFacto’nun “Yenilen, Eğlen, Devam Et” sloganıyla ile hazırladığı yenilenme temalı koleksiyonunun günlük yaşamda rahatlığı ve şıklığı bir arada sunduğu belirtilirken, canlı renklerin hakim olduğu koleksiyonda elbiseden pantolona, tişörtten gömleğe kadar alternatif yeni modellerin yer aldığı bildirildi.

Moda dünyasının önemli markalarından biri olan DeFacto’nun, “Yenilen, Eğlen, Devam Et” sloganıyla ile hazırladığı eğlenceli koleksiyonu moda severlerle buluşuyor. Sezonun en trend renk ve parçalarını bir araya getiren koleksiyonda kırmızı, sarı, beyaz, mavi ve pembe tonlarının uyumu dikkat çekiyor. Her biri birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilen koleksiyonda elbiseden pantolona, tişörtten gömleğe kadar birçok seçenek yer alıyor.

Her daim iyi hissettirecek kombinleri ile moda severlere bu yıl, “Yenilen, eğlen, devam et” diyen DeFacto’nun, yeni koleksiyonuna markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında ulaşılabildiği açıklandı.